Помогите решить задачу . .. Засолили 15 кг огурцов в банках , по 3 кг в каждой , а помид??ры в банках , по 2 кг в каждой . Число банок с огурцами и помидорами одинаковое . Сколько килограммов помидоров засолили ?

Математика

Помогите решить задачу . .. Засолили 15 кг огурцов в банках , по 3 кг в каждой , а помид??ры в банках , по 2 кг в каждой . Число банок с огурцами и помидорами одинаковое . Сколько килограммов помидоров засолили ?

Автор: Гость