Помогите решить загадки:1.четыре братца под одной крышей.2.сто одежек,все без застежек.3.два братца через дорогу живут.4.семь братьев,имена разные.5.двенадцать братьев друг за другом бродят,друг за друга не обходят.6.рассыпался...

Русский язык
Помогите решить загадки:1.четыре братца под одной крышей.2.сто одежек,все без застежек.3.два братца через дорогу живут.4.семь братьев,имена разные.5.двенадцать братьев друг за другом бродят,друг за друга не обходят.6.рассыпался горох на семьдесят семь дорог,никто его не подберет.Пожалуйста,помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Стол 2. Капуста 3. Глаза 4. Дни недели 5. Месяцы 6. Град
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите химические уравнения взаимодействий;Очень срочно прошу! 1) Силиция с ки??лородом 2) Силиция с водородом 3) Цинка с хлором 4) Фосфо...
Ответить
Другие предметы
Глагол обозначавший действие чувство состояние
Ответить
Алгебра
Часы со стрелками показывают 16 часов 45 минут через сколько минут минутная стрелка в 7 раз поравняется с часовой"
Ответить
Геометрия
Упражнение 216 Помогите пожалуйста Даю 50 баллов
Ответить
Английский язык
Какие есть глаголы связки!!
Ответить