Помогите решить загадки:1.четыре братца под одной крышей.2.сто одежек,все без застежек.3.два братца через дорогу живут.4.семь братьев,имена разные.5.двенадцать братьев друг за другом бродят,друг за друга не обходят.6.рассыпался...

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Помогите решить загадки:1.четыре братца под одной крышей.2.сто одежек,все без застежек.3.два братца через дорогу живут.4.семь братьев,имена разные.5.двенадцать братьев друг за другом бродят,друг за друга не обходят.6.рассыпался горох на семьдесят семь дорог,никто его не подберет.Пожалуйста,помогите

Автор: Гость