ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! весь инет обшарила, никак не могу понять((((! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! даны три неколлинеарных вектора a в с . найдите значение k при котором m= ka + k^2 +2с и n = a + kb + c коллинеарны
Геометрия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! весь инет обшарила, никак не могу понять((((! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! даны три неколлинеарных вектора a в с . найдите значение k при котором m= ka + k^2 +2с и n = a + kb + c коллинеарны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы векторы были коллинеарны, коэффициенты их разложения по неколлинеарным векторам должны быть пропорциональны, т.е. в разложении: у вектора а коэффициенты к и 1, у вектора b- k и k^2, у вектора с- 2 и 1. Значит, k/1 = k^2/k = 2/1, отсюда к=2
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