Помогите решите задачу: Из 64 маленьких кубиков составили большой куб. Синей краск??й покрасили пять граней большого куба. Назови количество маленьких кубиков с тремя синими гранями.
Математика
Помогите решите задачу: Из 64 маленьких кубиков составили большой куб. Синей краск??й покрасили пять граней большого куба. Назови количество маленьких кубиков с тремя синими гранями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 синих граней будут только у угловых кубиков, у куба 8 углов, соответственно 8 кубиков
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