Помогите решите,не получается 1.Биссектриса прямого угла прямоугольного треугольника образует с гипотенузой углы, один из которых равен 70 градусов. ( найти острые углы этого треугольника.) 2.Высота прямоугольного треугольника, опущенная на гипотенузу, образует с одним из катетов угол 55 градусов. (найти острые углы этого треугольника )

1) Построим прямоугольный треугольник АВС (угол АВС- прямой). Проведем из угла В биссектрису ВЕ. Угол АЕВ= 70 градусам (по условию) Угол АВЕ=АВС/2=90/2=45 (так как ВЕ- биссектриса) Угол ВАС=180-АВЕ-АЕВ=180-45-70=65 градусов (так как сумма углов треугольника равна 180 градусам) Угол АСВ=180-АВС-ВАС=180-90-65=25 градусов Ответ: Острые углы данного треугольника равны 65 и 25 градусам 2) Построим прямоугольный треугольник АВС (угол АВС- прямой). Проведем из угла В высоту ВЕ. угол АВЕ=55 градусов ( по условию) Угол АЕБ=90 градусов (так как ВЕ высота) Угол ВАС=180-АЕВ-АВЕ=180-90-55=35 градусов (так как сумма углов треугольника равна 180 градусам) Угол ВСВ=180-АВС=ВАС=180-90-35=55 градусов Ответ: Острые углы данного треугольника равны 35 и 55 градусам