Помогите решить -0,3*(-10)4+4*(-10)2-59=

Помогите решить -0,3*(-10)4+4*(-10)2-59=

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Если скобки Вы расставили верно.. 1) -0,3*(-10)*4 = 12; 2) 4*(-10)*2 = -40*2= -80; 3) 12+ (-80) - 59 = -127.
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