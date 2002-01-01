Помогите решить) 12 под корнем : (деленное на ) 27 под корнем

Помогите решить) 12 под корнем : (деленное на ) 27 под корнем

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Все под один корень сокращаем на 3 получаем под корнем 4/9 извлекаем корень, получается 2/3
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