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Помогите решить -1/3 +10
Помогите решить -1/3 +10
Ответ(ы):
Ответил Гость:
К -1/3 + 10/1 приводим к общему знаменателю и решаем
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