Помогите решить 2 задачи : 1)Найдите индуктивное сопротивление катушки с индуктивностью 20 мГн в цепи переменного тока чистотой 50 Гц . 2)Чему равна частота переменного тока в конденсаторе емкостью 25 мкФ , если его ...
Помогите решить 2 задачи : 1)Найдите индуктивное сопротивление катушки с индуктивностью 20 мГн в цепи переменного тока чистотой 50 Гц . 2)Чему равна частота переменного тока в конденсаторе емкостью 25 мкФ , если его емкостное сопротивление равна 40 Ом ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
f=50 Гц -частота к.к. w=2pi*f -циклическая частота Xl=10 Ом -индуктивное сопротивление L-индуктивность катушки L=Xl /w =Xl /(2pi*f)=10 /(2pi*50)=0.0318 = 3.2*10^-2 Гн ОТВЕТ 3.2*10^-2 Гн Дано: С =250 мкФ V= 50 Гц Xc=? Решение: Xc=1/WC W=2ПV=314 Гц. Хс=1/314х250х10в минус 6 степени=12,7 Ом