Помогите решить 2 задачи : 1)Найдите индуктивное сопротивление катушки с индуктивностью 20 мГн в цепи переменного тока чистотой 50 Гц . 2)Чему равна частота переменного тока в конденсаторе емкостью 25 мкФ , если его емкостное сопротивление равна 40 Ом ?