Помогите решить! 2,5 + 3 целых 1/2 ( три целых , одна вторая)

Помогите решить! 2,5 + 3 целых 1/2 ( три целых , одна вторая)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2,5+3ц1/2=2,5+3,5=6 поясняю 1/2=1:2=0,5
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