Помогите решить 5y в квадрате -6y+1=0

Помогите решить 5y в квадрате -6y+1=0

Ответ(ы):

Ответил Гость:
5y^2 - 6y + 1 = 0 D= 36 - 4 • 5 • 1 = 36 - 20 = 16 = 4^2 y1 = (6 - 4) / 10 = 0.2 y2 = (6+4) / 10 = 1 5y^2 - 6y + 1 = 5(y-0.2)(y-1)
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