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Помогите решить! (6,3:(-9/20):(-1/20))•(-4/19)-0,6:(-0,36)
Помогите решить! (6,3:(-9/20):(-1/20))•(-4/19)-0,6:(-0,36)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А ответ действительно странный... Что-то там с условием явно не так.
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