Помогите решить 8 110- 3 16, и 11 - 7 47

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Помогите решить 8 110- 3 16, и 11 - 7 47
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Гость:
т.к у дробей разные знаменатели
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