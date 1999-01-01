Помогите решить!!! Буду благодарен 30 баллов за лучший ответ! Решите уравнение , запишите корни принадлежащие отрезку [-n;n] 2sinX-cosx/5sinx-4cosx=1/2

(2*sin(x) - cos(x)) /(5*sin(x) - 4*cos(x)) = 1/2 4*sin(x) - 2*cos(x) = 5*sin(x) - 4*cos(x) sin(x) - 2 * cos(x) = 0 tg(x) = 1/2 x = pi/4 + pi*k не забываем ОДЗ! 5*sin(x) - 4*cos(x) != 0 tg(x) != 4/5 Найденные решения не пересекаются с ОДЗ Осталось выбрать корни с нужного промежутка x = pi/4 + pi*k k = -1 x = -3*pi/4 k = 0 x = pi/4 Все, т.е. два корня.