Помогите решить cos(4x+2) = - корень из 2/2 ?

Помогите решить cos(4x+2) = - корень из 2/2 ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Cos(4x+2)= -√2/2 4x+2= (+/-) 3/4 + 2k, kZ 4x= (+/-) 3/4 - 2 + 2k x=(+/-) 3/16 - / + / k, kZ.
Похожие вопросы