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Помогите решить cos(4x+2) = - корень из 2/2 ?
Помогите решить cos(4x+2) = - корень из 2/2 ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Cos(4x+2)= -√2/2 4x+2= (+/-) 3/4 + 2k, kZ 4x= (+/-) 3/4 - 2 + 2k x=(+/-) 3/16 - / + / k, kZ.
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