Помогите решить фонетическую пропорцию к/х=т/?
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Помогите решить фонетическую пропорцию к/х=т/?
Ответ(ы):
Гость:
Я бы поставила букву "с"
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