Помогите решить!! log0,01(5-х)=-1

Помогите решить!! log0,01(5-х)=-1

Ответ(ы):

Ответил Гость:
log0,01(5-х)=-1 0,01^-1=5-х 5-х=100 x=-100+5 x=-95
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