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Помогите решить пж (4-8i)-(3+5i)=
Помогите решить пж (4-8i)-(3+5i)=
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(4-8i)-(3+5i)=4-8i-3-5i=1-13i
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