Помогите решить пожалуйста 1) (4,6 - 7,4) : (-0,4)= 2) -3(x-5y) +5 (x+3y)= 3) (5_21+3_14) x 1 2_19= Дополнительно: В 3 предложении - x - означает умножить(ТОЛЬКО В 3 ) В 3 предложении - _ - это дробь 1 2_19 - од...

Помогите решить пожалуйста 1) (4,6 - 7,4) : (-0,4)= 2) -3(x-5y) +5 (x+3y)= 3) (5_21+3_14) x 1 2_19= Дополнительно: В 3 предложении - x - означает умножить(ТОЛЬКО В 3 ) В 3 предложении - _ - это дробь 1 2_19 - одна целая две девятнадцатых. 5_21 - пять двадцать первых 3_14 - три четырнадцатых