Помогите решить, пожалуйста. Даю 25 баллов. найдите , если а = р

Помогите решить, пожалуйста. Даю 25 баллов. найдите , если а = р

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Карл, не химия ибо что это у тебя, а АЛГЕБРА
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