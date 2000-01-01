Помогите решить пожалуйста log_3 0,04*log_5 49*log_7 27
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Помогите решить пожалуйста log_3 0,04*log_5 49*log_7 27
Ответ(ы):
Гость:
[tex] log_{3}(0.04)*log_{5}(49)*log_{7}(27)=log_{3}(5^{-2})log_{5}(7^{2})log_{7}(3^{3})-2log_{3}(5)*2log_{3}(5)*2log_{5}(7)*3log_{7}(3)-2* frac{log_{7}(5) }{log_{7}(3)}*2log_{5}(7)*3log_{7}(3)-2* frac{log_{7}(5) }{log_{7}(3)}*2log_{5}(7)*3* frac{log_{5}(3)}{log_{5}(7)}-2* frac{log_{7}(5)}{log_{7}(3)}*2*3log_{5}(3)- frac{12log_{7} (5)log_{5}(3)}{log_{7}(3) }=-12[tex]
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