Помогите решить пример: 0.789+3*0.789*0.211+0.211 Помогите срочно

Помогите решить пример: 0.789+3*0.789*0.211+0.211 Помогите срочно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Калькулятором я тоже могу, нужно это все сгруппировать как-то
Похожие вопросы