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Помогите решить пример: 0.789+3*0.789*0.211+0.211 Помогите срочно
Помогите решить пример: 0.789+3*0.789*0.211+0.211 Помогите срочно
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Калькулятором я тоже могу, нужно это все сгруппировать как-то
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