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Помогите решить пример 2 целых 1/2 + 3 целых 1/3 * 6
Помогите решить пример 2 целых 1/2 + 3 целых 1/3 * 6
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3 целых 1/3 = 10/3 10/3 * 6 = 20 20+2 целых 1/2 получится 22 целых 1/2, или же 22,5
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