Помогите решить пример по действиям!!!84:3+540:60+(84-79)*8=

Помогите решить пример по действиям!!!84:3+540:60+(84-79)*8=

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)84:3=28 2)540:60=9 3)84-79=5 4)5*8=40 5)28+9+40=77
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