Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите решить пример по действиям!!!84:3+540:60+(84-79)*8=
Помогите решить пример по действиям!!!84:3+540:60+(84-79)*8=
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)84:3=28 2)540:60=9 3)84-79=5 4)5*8=40 5)28+9+40=77
Похожие вопросы
Докажите, что многочлен х^7-3х^3у^4+6ху^6-4у^7 делится без остатка на многочлен х-у(уголком не получается). Заранее спасибо! :)
Краткое содержание и характеристика героев книги "Весна" Оскар Лутс.
Помогите расставить порядок действий. 7,14:3,5-(5,02*0,55-4,5*0,34)=
EPPE+PEEP=NNCC C=5помогите
Сочинение на немецком языке про климат и одежу
Презентация рекорды земли
8-18:2*(37-45) ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
Какой корень у слов: шёл, потолок, сияния, она, осень.
Может мне кто-нибудь объяснить нормальным и доступным языком про функции.Что такое аргумент?Что такое kx+b?Что такое нули функций?Как определить уб...
Впишите одинаковые цифры ,чтобы получилось верное двойное равенство 1) З896 < 20<5102 2)7198< 72<7210
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск