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Помогите решить пример в столбик: 856:4
Помогите решить пример в столбик: 856:4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
856 |__4___ 8 214 5 4 16 16 0
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