Помогите решить примеры. 27+40= 18+6= 54-9= 63-20= / / / / 20 7. 2 4 4 5. 60 3

Помогите решить примеры. 27+40= 18+6= 54-9= 63-20= / / / / 20 7. 2 4 4 5. 60 3

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