Помогите решить систему не равенств 5x+3lt;3x-7 1-2xgt;x+4
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Помогите решить систему не равенств 5x+3lt;3x-7 1-2xgt;x+4
Ответ(ы):
Гость:
5х+3>3х-7; 5х-3х>7-3; 2х<-10; х>-5 это первое. 1-2х>х+4; 1-4>х+2х; -3>3х; х<-1 это второе))
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