Помогите решить срочно: 1)Докажите, что при любых значениях a верно неравенство a(a+12)lt;(a+6) 2)Доказать, что если (m+1)(m-6)lt;=(m+5)(m-5), то m=gt;3.8 (lt;= это оз наччает больше или равно)
Помогите решить срочно: 1)Докажите, что при любых значениях a верно неравенство a(a+12)lt;(a+6) 2)Доказать, что если (m+1)(m-6)lt;=(m+5)(m-5), то m=gt;3.8 (lt;= это оз наччает больше или равно)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 a+12a<a+12a+36 0<36 неравенство верное при любом а 2 m-6m+m-6m-25 -6+255m 5m19 m19/5 m3,8