Помогите решить срочно: 1)Докажите, что при любых значениях a верно неравенство a(a+12)lt;(a+6) 2)Доказать, что если (m+1)(m-6)lt;=(m+5)(m-5), то m=gt;3.8 (lt;= это оз наччает больше или равно)