Помогите решить уравнение. -0,5(3x-4)+15x=4(1,5x+1)+3=

Помогите решить уравнение. -0,5(3x-4)+15x=4(1,5x+1)+3=

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-1,5x+2+15x=6x+4+3 7.5x=5 x=1.5
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