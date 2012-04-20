Помогите решить уравнение 20.4 : X +6.3 = 18.3

Помогите решить уравнение 20.4 : X +6.3 = 18.3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
20.4/X=12 X=20.4/12 =1.7
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