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Помогите решить уравнение 20.4 : X +6.3 = 18.3
Помогите решить уравнение 20.4 : X +6.3 = 18.3
Ответ(ы):
Ответил Гость:
20.4/X=12 X=20.4/12 =1.7
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