Помогите решить уравнение: 27х+3(х+4)=81
Разное
Помогите решить уравнение: 27х+3(х+4)=81
Ответ(ы):
Гость:
РАСКРЫВАЕМ СКОБКи 27x+3x+12=81 числа с x складываем, а 12 переносим с отрицательном знакос(81-12) 30x=69 все выражение делим на 30 x=69:30 x=2,3
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