помогите решить уравнение 7*(2x-1,5)=2,1
Разное
помогите решить уравнение 7*(2x-1,5)=2,1
Ответ(ы):
Гость:
7*(2x - 1,5) = 2,1 14x - 10,5 = 2.1 14x = 2,1 + 10,5 14x = 12,6 x= 0,9 Ответ: 0,9
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