Помогите решить уравнение 74-(у+35)=26заранее спасибо

Помогите решить уравнение 74-(у+35)=26заранее спасибо

Ответ(ы):

Ответил Гость:
74 - ( y + 35) = 26 74 - y - 35 = 26 - y + 39 = 26 - y = 26 - 39 - y = - 13 y = 13
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