Помогите решить уравнение: 8x-5=x-40 5x+(3x-7)=9

Помогите решить уравнение: 8x-5=x-40 5x+(3x-7)=9

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8х-5=х-40 9х=5+40 9х=45 х=45/9 х=5
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