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помогите решить уравнение log2(3x-2)=4
помогите решить уравнение log2(3x-2)=4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Log(3x-2)=4 2=3x-2 16=3x-2 -3x=-2-16 -3x=-18 x=-18:(-3) x=6
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