Помогите решить уравнение, пожалуйста. 2tg(x/2)=cosx+1

Есть формулы для выражения cos и sin через tg cos x= (1-tg^2 x/2)/(1+tg^2 x/2) подставляешь, приводишь к общему знаменателю (его можно больше не писать, т. к. он не влияет на ОДЗ) получишь 2tg^3 x/2 - tg^2 x/2 +2tg x/2 -3=0 заменяешь tg на любую переменную, t например 2t^3 - t^2 +2t -3=0 одну t можно угадать - это 1 если это выражение поделить на t-1, получим квадратное уравнение, которое не имеет корней т. о. получили, что tg x/2 = 1 x = пи/2 + пиk ну или прост 90 градусов