ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ ПОЖАЛУЙСТА!! (3x-5) в 4 степени =81

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ ПОЖАЛУЙСТА!! (3x-5) в 4 степени =81

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(3х-5) в 4 степени=3 в 4 степени 3х-5=3 х=8/3
Похожие вопросы