Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ ПОЖАЛУЙСТА!! (3x-5) в 4 степени =81
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ ПОЖАЛУЙСТА!! (3x-5) в 4 степени =81
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(3х-5) в 4 степени=3 в 4 степени 3х-5=3 х=8/3
Похожие вопросы
Помогите пожалуйста! В каком слове (работы ) на английском из 9 букв есть буквы - A t n r t
Раздели на слоги постав ударение подчеркни орфограммы. Камыши Лужи Ёжики Чайник Чулок Щука
Соченение на тему -труден ли руский язык или нет ,объяснить почему труден почему нет ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!!
19-5=10+1 это числовое равенство или неравенство?
Cделайте одно сложное предложение на тему природа.
Процессы демократизации в казахстане с 80-е годы. Создание общественных организаций
8x+x=117 Решите пожалуйста уровнение
Один килограмм конфет дороже килограмма печенья на 2,6 рубля. За 8 кг конфет заплатили столько , сколько за 12 кг реченья. Сколько стоит 1 кг печен...
Помогите !!( Отметь число, которое не может быть остатком при делении любого числа на 4. (1,2,3,4,)???
Математика закончи вычисления 14*3=10*3 4*3
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск