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Помогите решить уравнения! 1) - 2,4 х + 0,6 = - 4,2 2) 7 * (2 х - 1,5) = 2,1
Помогите решить уравнения! 1) - 2,4 х + 0,6 = - 4,2 2) 7 * (2 х - 1,5) = 2,1
Ответ(ы):
Ответил Гость:
-2,4x= -4,2-0,6. 14x-10,5=2,1 -2,4x=-4,8 14x=12,6 x=2. x=0,9
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