Помогите решить уровнение 3.7*x+8.7*x-0.07=99.13
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Помогите решить уровнение 3.7*x+8.7*x-0.07=99.13
Ответ(ы):
Гость:
3,7*х+8,7*х-0,07=99,13 3,7х+8,7х-0,07=99,13 3,7х+8,7х=99,13+0,07 12,4х=99,2 х=99,2:12,4 х=8
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