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Помогите решить уровнение 3x-2=-x+7
Помогите решить уровнение 3x-2=-x+7
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3х+х=2+7 4х=9 Х=9:4 х=2.25
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