Помогите решить. Всю тему приболела, сейчас ничего понять не могу.

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Помогите решить. Всю тему приболела, сейчас ничего понять не могу.
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Гость:
Да нечего)))
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