Помогите решить задачи по информатике через паскаль 1)Массив А вводится с клавиатуры. Найти сумму его элементов . Размер произвольный 2)Найти произведение элементов , кратн ых 3 в массиве заданном датчиком случайных чисел на интервале (-28,27). Размер произвольный