Помогите решить задачу. Из аэропорта с интервалом в 1 ч по одному и тому же маршруту вылетели два самолета . Средняя скорость первого самолета 900 км в ч а расстояние которое он должен преодолеть - 1800 км . С кокой средней скоростью летел второй самолёт если он приземлился на 40 мин позже чем первый . Если вы затрудняетесь в нахождении времени полёта второго самолёта то можешь предположить что первый самолёт вылетел в 9 часов . После этого легко определить время приземления первого самолёта а потом время вылета и время приземления второго самолёта .