Помогите решить задачу. Из аэропорта с интервалом в 1 ч по одному и тому же маршруту вылетели два самолета . Средняя скорость первого самолета 900 км в ч а расстояние которое он должен преодолеть - 1800 км . С кокой ...
Помогите решить задачу. Из аэропорта с интервалом в 1 ч по одному и тому же маршруту вылетели два самолета . Средняя скорость первого самолета 900 км в ч а расстояние которое он должен преодолеть - 1800 км . С кокой средней скоростью летел второй самолёт если он приземлился на 40 мин позже чем первый . Если вы затрудняетесь в нахождении времени полёта второго самолёта то можешь предположить что первый самолёт вылетел в 9 часов . После этого легко определить время приземления первого самолёта а потом время вылета и время приземления второго самолёта .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
время в пути первого самолета 1800/900=2 часавторой самолет 2ч-1ч+40мин=1ч 40 мин , т.к. он вылетел на 1 час позже (-1час) и приземлился н а час позже (+40мин).Отсюда скорость равна путь/время: 1800/ 1ч 40мин= 1800 / =1800*==18*60=1080км/ч - скорость второго самолета