Помогите решить задачу на хлебобулочном комбината сушки упаковывают впакеты поровну. За один день упаковали 1015,а вам второй -995 пакетов сушек. Узнай,сколько сушек в каждом пакете,если известно, что в первый день у...
Разное
Помогите решить задачу на хлебобулочном комбината сушки упаковывают впакеты поровну. За один день упаковали 1015,а вам второй -995 пакетов сушек. Узнай,сколько сушек в каждом пакете,если известно, что в первый день упаковали на 300 сушек больше чем во второй
Ответ(ы):
Гость:
1015-995=20 300:20=15
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