Помогите решить задачу . На стройку привезли 120 т цемента , песка в 2 раза больше , а щебенки в 4 раза больше , чем цемента . Для приготовления бетон а израсходовали третью часть всех этих материалов . Сколько тонн м...

Помогите решить задачу . На стройку привезли 120 т цемента , песка в 2 раза больше , а щебенки в 4 раза больше , чем цемента . Для приготовления бетон а израсходовали третью часть всех этих материалов . Сколько тонн материала осталось ?

Песок 120х2 = 240 тонн привезли на стройку щебенка 120х 4 = 480 тонн привезли на стройку Для приготовления бетона израсходовали цемента 120:3 = 40тпеска 240:3 = 80 тщебенки 480: 3 160 т120 умножить на 2=240т это привезли песка 120 умножить на 4=480т это привезли щебёнку 120+240+480=840 т всего всех материалов 840 разделить на 3=280т сколько всех материалов израсходовали на приготовления бетона