Помогите решить задачу. Определить, сколько потребуется листов бумаги длиной 15 дм и шириной 10 дм, чтобы в квадратной комнате оклеить потолок, сторона которого равна 3 м.
Помогите решить задачу. Определить, сколько потребуется листов бумаги длиной 15 дм и шириной 10 дм, чтобы в квадратной комнате оклеить потолок, сторона которого равна 3 м.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Находим площадь потолка 3 х 3 = 9 (кв.м) 2) Находим площадь листа бумаги 15 х 10 = 150 (кв.дм) 3) Переводим площадь листа из кв.дм в кв.м 150 = 1,5 (кв.м) 4) Разделим площадь потолка на площадь листа 9 : 1,5 = 6 (листов) Ответ: Для того, чтобы оклеить потолок понадобится 6 листов бумаги.