Помогите! Решить задачу по геометрии! Деревянный куб покрасили снаружи краской каждое его ребро разделили на пять равных частей после чего куб распилили так что получились мал енькие кубики у которых ребро в пять раз ...

Разное
Помогите! Решить задачу по геометрии! Деревянный куб покрасили снаружи краской каждое его ребро разделили на пять равных частей после чего куб распилили так что получились мал енькие кубики у которых ребро в пять раз меньше чем у исходного куба. сколько получилось маленьких кубиков? у скольких кубиков окрашены три грани? две грани? одна грань? сколько осталось неокрашенных кубиков? 5 класс Шарыгин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5кубиков маленьких в три грани 2
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