Помогите! Решить задачу по геометрии! Деревянный куб покрасили снаружи краской каждое его ребро разделили на пять равных частей после чего куб распилили так что получились мал енькие кубики у которых ребро в пять раз ...

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Помогите! Решить задачу по геометрии! Деревянный куб покрасили снаружи краской каждое его ребро разделили на пять равных частей после чего куб распилили так что получились мал енькие кубики у которых ребро в пять раз меньше чем у исходного куба. сколько получилось маленьких кубиков? у скольких кубиков окрашены три грани? две грани? одна грань? сколько осталось неокрашенных кубиков? 5 класс Шарыгин

Автор: Гость