Помогите решить задачу, пожалуйста,Соня записала некоторое пятизначное число и умножила его на 9. К своему удивлению она получила в результате число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Какое число зап...
Помогите решить задачу, пожалуйста,Соня записала некоторое пятизначное число и умножила его на 9. К своему удивлению она получила в результате число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Какое число записала Соня. Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ответ 10989 * 9 = 98901