Помогите решить задачу СРОЧНО!!!!!!!! В инкубаторе в каждую коробку для выведения цыплят положили по 100 яиц.Сколько цыплят уже вывелось в трёх коробк ах,если в первой осталось 48 яиц, во второй - 20, а в третьей - 22 яйца?