Помогите решить задачу СРОЧНО!!!!!!!! В инкубаторе в каждую коробку для выведения цыплят положили по 100 яиц.Сколько цыплят уже вывелось в трёх коробк ах,если в первой осталось 48 яиц, во второй - 20, а в третьей - 22...
Помогите решить задачу СРОЧНО!!!!!!!! В инкубаторе в каждую коробку для выведения цыплят положили по 100 яиц.Сколько цыплят уже вывелось в трёх коробк ах,если в первой осталось 48 яиц, во второй - 20, а в третьей - 22 яйца?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)100-48=52(ц) в первой 2)100-20=80(ц) во второй 3)100-22=78(ц) в третей