Помогите решить задачу В двух бочках 725 литров бензина . Когда из первой бочки взяли 13 , а из второй бочки 27 бензина , то в обеих бочках бензина стало поровну. Сколько литров бензина было в каждой бочке первоначал...
Помогите решить задачу В двух бочках 725 литров бензина . Когда из первой бочки взяли 13 , а из второй бочки 27 бензина , то в обеих бочках бензина стало поровну. Сколько литров бензина было в каждой бочке первоначально ? Даю подсказку эта задача на ПУСТЬ Виленкин 6 класс номер 1347
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть во второй бочке х литров, тогда в первой бочке (725-х) литров.Из первой взяли 1/3, осталось 2/3 от (724-х), Это равно 2/3*(725-x).Из второй взяли 2/7, осталось 5/7 от х. Это 5/7*x, Остатки равны. 2/3*(725-x)=5/7*x.