Помогите решить задачу В двух бочках 725 литров бензина . Когда из первой бочки взяли 13 , а из второй бочки 27 бензина , то в обеих бочках бензина стало поровну. Сколько литров бензина было в каждой бочке первоначал...

Помогите решить задачу В двух бочках 725 литров бензина . Когда из первой бочки взяли 13 , а из второй бочки 27 бензина , то в обеих бочках бензина стало поровну. Сколько литров бензина было в каждой бочке первоначально ? Даю подсказку эта задача на ПУСТЬ Виленкин 6 класс номер 1347